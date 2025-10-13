На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России выступили против изменения работы с долгами россиян за капремонт

Юрист Крохин раскритиковал идею разрешить УК собирать долги за капремонт
true
true
true
close
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

В Госдуме предложили разрешить управляющим компаниям (УК) многоквартирных домов и платежным агентам вести учет взносов на капремонт и взыскивать задолженности. Однако, эта идея не сработает, так как этой работой занимаются региональные фонды, незаинтересованные в общении с должниками, заявил 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

По мнению эксперта, многие россияне сегодня не понимают, как работает сбор средств на капремонт. Он пояснил, что всего в стране только порядка 14% МКД копят средства автономно на своих специальных счетах. Остальные 86% домов выбрали региональные фонды капремонта, которые являются монополистами и не работают напрямую с клиентами. Их услуги, по сути, навязаны, подчеркнул Крохин.

«У них нет мотивации работать с должником, платежи в общий котел поступают хуже, чем в частные управляющие организации, включая ТСЖ и ЖСК», — пояснил юрист.

В пример он привел московский региональный фонд капремонта, отметив, что сам он не формирует платежные квитанции для граждан – эти функции возложены на МФЦ и ЕРЦ. В свою очередь эти учреждения тоже не всегда доставляют платежки жильцам, так как на это не хватает ресурсов – финансирования услуг доставки не предусмотрено, подчеркнул специалист.

«Если обязать организации доставлять квитанции без оплаты, то возникнет вопрос, за чей счет банкет», — заключил он.

Напомним, 10 октября сообщалось, что законопроект о пересмотре работы с долгами за капремонт планируется вскоре внести в Госдуму. Один из авторов документа объяснил, что долги по взносам на капремонт увеличиваются из года в год, что приводит к нехватке средств на своевременный ремонт крыш, подвалов, лифтов и фасадов домов. При этом регоператор не справляется с объемом работы из-за нехватки сотрудников и современных технологий. По мнению парламентариев, принятие инициативы позволит увеличить собираемость взносов и предоставить регионам больше реальных денег, чтобы выполнить план по капремонту.

Ранее Госдума одобрила проект об освобождении от платы за капремонт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами