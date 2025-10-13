В России выступили против изменения работы с долгами россиян за капремонт

В Госдуме предложили разрешить управляющим компаниям (УК) многоквартирных домов и платежным агентам вести учет взносов на капремонт и взыскивать задолженности. Однако, эта идея не сработает, так как этой работой занимаются региональные фонды, незаинтересованные в общении с должниками, заявил 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

По мнению эксперта, многие россияне сегодня не понимают, как работает сбор средств на капремонт. Он пояснил, что всего в стране только порядка 14% МКД копят средства автономно на своих специальных счетах. Остальные 86% домов выбрали региональные фонды капремонта, которые являются монополистами и не работают напрямую с клиентами. Их услуги, по сути, навязаны, подчеркнул Крохин.

«У них нет мотивации работать с должником, платежи в общий котел поступают хуже, чем в частные управляющие организации, включая ТСЖ и ЖСК», — пояснил юрист.

В пример он привел московский региональный фонд капремонта, отметив, что сам он не формирует платежные квитанции для граждан – эти функции возложены на МФЦ и ЕРЦ. В свою очередь эти учреждения тоже не всегда доставляют платежки жильцам, так как на это не хватает ресурсов – финансирования услуг доставки не предусмотрено, подчеркнул специалист.

«Если обязать организации доставлять квитанции без оплаты, то возникнет вопрос, за чей счет банкет», — заключил он.

Напомним, 10 октября сообщалось, что законопроект о пересмотре работы с долгами за капремонт планируется вскоре внести в Госдуму. Один из авторов документа объяснил, что долги по взносам на капремонт увеличиваются из года в год, что приводит к нехватке средств на своевременный ремонт крыш, подвалов, лифтов и фасадов домов. При этом регоператор не справляется с объемом работы из-за нехватки сотрудников и современных технологий. По мнению парламентариев, принятие инициативы позволит увеличить собираемость взносов и предоставить регионам больше реальных денег, чтобы выполнить план по капремонту.

Ранее Госдума одобрила проект об освобождении от платы за капремонт.