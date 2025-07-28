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Российские учителя усомнились, что студенты спасут школы от кадрового голода

Профсоюз педагогов: с дефицитом кадров нужно бороться не студентами, а зарплатами
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Разрешение студентам непедагогических направлений преподавать в школах проблему кадрового дефицита не решит. Молодежь отказывается работать в школах из-за низких зарплат при большом перегрузе, поэтому даже при большом количестве учащихся в профильных вузах проблема нехватки педагогов только усугубляется, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Так он прокомментировал принятый Совфедом закон о праве студентов, закончивших третий курс, преподавать в школах даже при условии, что они учатся на непедагогическом направлении. Казаков назвал сегодняшние условия труда учителей ужасными, подчеркнув, что при большой нагрузке и работе на две-три ставки они получают маленькие зарплаты.

«Увеличить бюджет правительство не хочет, но расширяет возможности для работы для всех, — констатировал эксперт. — Я не думаю, что будет какой-то успех от этой инициативы, хотя я бы не запрещал студентам приходить в школы».

По словам Казакова, сегодня в профильных вузах хватает абитуриентов из-за низкого балла поступления на такие направления, однако в школы работать идут единицы из-за непривлекательных условий труда.

«К сожалению, даже идейные молодые специалисты могут выгореть за два-три года и покинуть эту сферу», — заключил специалист.

Напомним, закон о праве студентов преподавать в школах направлен на сокращение дефицита учителей в российских школах. Отмечается, что студенты смогут заниматься преподавательской деятельностью по учебным предметам, курсам и дисциплинам в том случае, если направление их подготовки соответствует программам общего образования в школах и колледжах. Соответствие образовательной программы студента-преподавателя дисциплинам образования будет определять работодатель.

Ранее учителя посоветовали депутатам не вмешиваться в образование.

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