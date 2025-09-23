На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали сделать бесплатным второе высшее образование в медвузах

Политолог Орлов призвал сделать второе образование в медвузах бесплатным
close
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В России необходимо сделать бесплатным второе высшее медицинское образование. С такой инициативой директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову, передает RT со ссылкой на копию письма.

В своем обращении эксперт напомнил, что в России в последние годы не теряет актуальности проблема нехватки врачей и других медработников. При этом к 2030 году необходимо будет найти 496 тыс. работников здравоохранения с высшим или средним специальным образованием. Для решения проблемы реализуются разные программы – например, «Земский доктор». К ним следует добавить еще одну и ввести в медицинских вузах возможность бесплатного получения второго высшего образования, считает Орлов.

Политолог напомнил, что сегодня в России второе высшее образование можно получить лишь на коммерческой основе, что могут себе позволить немногие. Если появится возможность отучиться в медвузе бесплатно, то это привлечет новых специалистов, которые решат сменить профиль и перейти в медицину, считает эксперт. Он призвал Фалькова оценить перспективу реализации инициативы и изменить соответствующие нормативные акты, предоставив россиянам возможность получить бесплатно второе высшее медицинское образование.

Напомним, в 2025 году сразу 80% опрошенных работодателей испытывали сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине. Причем 62% добавили, что по сравнению с 2024 годом им стало существенно сложнее набирать кадры, еще 27% отметили, что ситуация никак не изменилась, но и лучше не стала. По мнению большинства опрошенных работодателей, чаще всего текучка кадров в медицине происходит по трем причинам: неудовлетворенность условиями труда (зарплаты, соцпакет, режим отдыха и др.) — ее отметили 59%, нехватка квалифицированных кандидатов на рынке труда (51%) и быстрое выгорание персонала (42%).

Ранее экономист назвал последствия замены участковых врачей фельдшерами.

