Шеф-повар раскрыл секреты приготовления сырного соуса для пасты

Vladislav Chusov/Shutterstock/FOTODOM

Для приготовления сырного соуса для пасты важно избегать слишком сильного нагрева сыра, чтобы он не свернулся. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

По его словам, сыр лучше добавлять в слегка остывшую воду из-под пасты или соус, сначала его можно также смешать с холодной водой до пастообразной массы, а после — соединять с горячим блюдом. Натирать сыр лучше на мелкой терке, чтобы он плавился равномерно. Вводить его лучше частями, постоянно перемешивая.

«Вода из-под пасты, сливочное масло, сливки или яичные желтки создают среду, где сыр плавится равномернее. Для соусов альфредо или феттучини лучше снимать сковороду с огня перед добавлением сыра», — добавили в сообщении.

Итало-американский шеф-повар Марчелла Хазан до этого говорила, что банка очищенных помидоров, половина очищенной луковицы и масло потребуются для приготовления лучшего соуса для пасты. По ее словам, все ингредиенты нужно поместить в кастрюлю и тушить на медленном огне около 45 минут. После этого следует удалить лук, подавать соус можно с любой пастой.

Ранее россиянам объяснили, как избежать отравления стритфудом.

