Шеф-повар раскрыл секреты приготовления сырного соуса для пасты

Для приготовления сырного соуса для пасты важно избегать слишком сильного нагрева сыра, чтобы он не свернулся. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

По его словам, сыр лучше добавлять в слегка остывшую воду из-под пасты или соус, сначала его можно также смешать с холодной водой до пастообразной массы, а после — соединять с горячим блюдом. Натирать сыр лучше на мелкой терке, чтобы он плавился равномерно. Вводить его лучше частями, постоянно перемешивая.

«Вода из-под пасты, сливочное масло, сливки или яичные желтки создают среду, где сыр плавится равномернее. Для соусов альфредо или феттучини лучше снимать сковороду с огня перед добавлением сыра», — добавили в сообщении.

Итало-американский шеф-повар Марчелла Хазан до этого говорила, что банка очищенных помидоров, половина очищенной луковицы и масло потребуются для приготовления лучшего соуса для пасты. По ее словам, все ингредиенты нужно поместить в кастрюлю и тушить на медленном огне около 45 минут. После этого следует удалить лук, подавать соус можно с любой пастой.

