В Ростовской области юноша не выжил после избиения из-за замечания

В Ростовской области молодые люди массово избили молодого человека. Об этом сообщает Don Mash.

Инцидент произошел в Белой Калитве. Как рассказал приятель, 19-летний пострадавший заметил, как один из агрессоров поставил на капот машины бутылку и сделал ему замечание. После этого между молодыми людьми начался спор, во время которого юношу ударили ножом в грудь.

На кадрах с места заметно, как один из участников конфликта избивает пострадавшего. По словам очевидцев, ему наносили удары ногами.

После произошедшего юноша отполз в сторону и лег на бордюр. Травма была серьезной, спасти его не смогли.

До этого на одной из центральных станций метро Петербурга компания людей в возрасте от 25 до 42 лет устроила драку. Когда на место прибыли полицейские, некоторые попытались помещать их действиям.

В результате всех участников задержали. В их отношении составили административные акты о мелком хулиганстве.

Ранее москвич с отверткой напал на пассажира автобуса, и это попало на видео.