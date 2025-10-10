На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге на станции метро в центре города произошла массовая драка

В Петербурге шесть человек задержали за драку на станции метро
true
true
true
close
Shutterstock

В метро Петербурга произошла потасовка с участием шести человек. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на станции «Гостиный двор», в центре города. По данным полиции, четверо мужчин и две девушки устроили драку, причина произошедшего не уточняется.

Прибывшие на место полицейские задержали всех участников инцидента задержали, им от 25 до 42 лет. Некоторые пытались помешать действиям сотрудников МВД.

«Предпринятая при задержании попытка оказать сопротивление была пресечена», – сообщается в публикации.

В результате все шесть человек оказались в отделе полиции. Их привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Участников направили в спецприемник.

До этого в Москве пассажир автобуса напал на сидевшего рядом мужчину. Во время драки один из участников воспользовался отверткой. В этот момент в салоне были люди, они стали отстраняться от мужчин.

Ранее в Подмосковье пассажир напал на водителя, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами