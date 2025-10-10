В Петербурге на станции метро в центре города произошла массовая драка

В Петербурге шесть человек задержали за драку на станции метро

В метро Петербурга произошла потасовка с участием шести человек. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на станции «Гостиный двор», в центре города. По данным полиции, четверо мужчин и две девушки устроили драку, причина произошедшего не уточняется.

Прибывшие на место полицейские задержали всех участников инцидента задержали, им от 25 до 42 лет. Некоторые пытались помешать действиям сотрудников МВД.

«Предпринятая при задержании попытка оказать сопротивление была пресечена», – сообщается в публикации.

В результате все шесть человек оказались в отделе полиции. Их привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Участников направили в спецприемник.

