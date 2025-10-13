Стало известно, какие грибы можно собрать в лесах Подмосковья поздней осенью

Поздней осенью в подмосковных сосновых борах можно найти зеленую и штриховатую рядовку, белые лисички, подосиновики, а также белые и польский грибы. Об этом «Москве 24» рассказал автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

По его словам, искать грибы в смешанных лесах сложнее из-за упавшей листвы. В октябре можно встретить зимние опята, которые также называют фламмулиной. Они имеют ярко-оранжевый окрас, растут пучками вблизи осин и ив, а также вокруг водоемов.

«Причем такие грибы прекрасно растут даже в декабре, когда идет снег. И если температура вдруг опускается ниже 0, они замерзают, а при оттепели отмерзают и снова продолжают рост», — уточнил Тихомиров.

В смешанном лесу грибники могут найти и вешенки, которые растут на березах, осинах, поваленных деревьях и пеньках.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин до этого говорил, что съедобные грибы тоже могут быть опасны. Он отметил, что на поверхности гриба и внутри могут развиваться невидимые глазу плесени, вырабатывающие микотоксины. Эти яды устойчивы к термообработке и обладают канцерогенным действием.

Ранее сообщалось, что семья из Петербурга отравилась собранными в лесу грибами.