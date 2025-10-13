На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог поделилась секретами воспитания девочек

Психолог Самохина: родителям важно научить дочерей доверять своим ощущениям
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Родителям, воспитывающим дочерей, важно учитывать нюансы развития женской психики и помочь им сформировать здоровую самооценку. Об этом «Москве 24» рассказала психолог столичного Центра для детей-сирот «Центральный» Департамента труда и социальной защиты населения города Светлана Самохина.

По ее словам, особенно важно научить их доверять собственным ощущениям и самостоятельно находить подтверждение своей ценности. Для здоровой самооценки необходимо опираться на собственное мнение с помощью фразы: «Это чужое мнение, но главный эксперт по тебе – это ты», развивать самоанализ и привыкать к оценке действий.

Психолог также советует не принимать все решения за девочек. Так, в пять-семь лет они должны уметь выбирать, что надеть или почитать, в 8–12 — в какой кружок пойти или на что потратить карманные деньги, в 13–16 — быть самостоятельной в выборе углубленного изучения предметов и дружеского окружения.

Девочкам важно привить навык распознавать полезное мнение и отстаивать личные границы.

«Девочка должна знать: «нет» – это ответ, не требующий объяснений, а ее собственные желания важны не меньше чужих. Чтобы закрепить такое понимание, можно проводить своеобразные тренировки. Например, каждый день находить одну ситуацию, где можно сказать «нет» без чувства вины. Начиная с мелочей: «Нет, я не буду делится своими вещами» или «Нет, я не хочу играть в эту игру», – посоветовала Самохина.

