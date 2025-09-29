На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, почему дети повторяют финансовые ошибки родителей

Психолог Мусохранова: дети могут повторять финансовые ошибки родителей
true
true
true
close
Gala Kovalchuk/Shutterstock/FOTODOM

Дети могут повторять финансовые ошибки родителей во взрослом возрасте, потому что на их поведение влияют семейные финансовые установки. Об этом kp.ru рассказала психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Мусохранова.

По ее словам, в этом случае даже увеличение финансовой грамотности может не сработать, потому что это только теоретические знания. Она отметила, что многие популярные фразы, например, «у хороших людей денег не бывает», могут закрепить у ребенка страх перед достатком. Из-за этого в будущем он может избегать заработка или не уметь копить.

«На самом деле, у человека есть ровно то количество денег, которого он считает себя достойным. С этой фразой согласны далеко не все, однако она неизменно работает и доказывает свою состоятельность», — добавила Мусохранова.

Чтобы не допустить этого, она призвала обсуждать финансовые вопросы в семье и показывать детям, как планировать бюджет, откладывать средства и инвестировать.

Педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Еремина до этого говорила, что финансовая грамотность — это навык, а не врожденный талант, поэтому детей необходимо начинать знакомить с ней уже с 4-5 лет.

Ранее сообщалось, что в России усилят работу с финансовой грамотностью молодежи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами