В Ленобласти семья попала в больницу после ужина из соленых грибов

Mash: семья из Парголово отравилась грибами, собранными в Приозерском районе
true
true
true
close
NANTAWAN PATAMAROT/Shutterstock/FOTODOM

Семья из Парголово оказалась в больнице после того, как приготовила и съела соленые грибы, похожие на волнушки, рыжики и грузди. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, грибы собрали в лесу Приозерского района Ленинградской области и использовали для ужина. Почти сразу после еды у всех членов семьи начались сильная рвота и диарея.

Пострадавшие рассказали, что не являются опытными грибниками и брали только, по их словам, «знакомые шляпки». Грибов было немного, однако даже небольшое количество вызвало серьезное недомогание. Предположительно, солоники могли быть недоварены или среди них оказались ядовитые грибы.

В больнице пациентам сделали промывание желудка и поставили капельницы. Сейчас их состояние оценивается как стабильное. Как уточнил источник, в той же палате с ними оказалась женщина, отравившаяся сыроежками, собранными в Выборгском районе Ленобласти.

Подобный инцидент произошел в самой северной столице. Там житель Петербурга и его дочь попали в больницу после отравления грибами, которые они привезли домой из другого региона. Сначала помощь медиков понадобилась девушке, но позже отец также попал в медучреждение.

Ранее в Ленобласти мальчик хлебнул жидкость из найденной банки и попал в больницу.

