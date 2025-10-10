В Ленобласти мальчик хлебнул жидкость из найденной банки и попал в больницу

Ребенку из Ленобласти понадобилась помощь медиков после того, как он выпил неизвестную жидкость. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел в Лужском районе. По данным издания, двухлетний мальчик нашел на участке банку с этикеткой от томатного сока, однако что на самом деле было внутри, неизвестно.

Только спустя несколько дней состояние пострадавшего серьезно ухудшилось, родители сами привезли сына в больницу, где ему диагностировали химический ожог пищевода третьей степени тяжести.

На данный момент следователи проводят проверку по факту произошедшего. Известно, что мальчик растет в полной семье, каких-либо противоправных действий родители не совершали.

До этого в Петербурге мужчина и его дочь попали в больницу после отравления грибами, которые они привезли домой из другого региона. Сначала помощь медиков понадобилась девушке, но позже отец также попал в медучреждение.

Обоих пациентов отпустили домой на следующий день.

Ранее в Подмосковье спасли годовалого мальчика, который отравился крысиным ядом.