Названы главные проблемы пустеющих малых городов России

Пузанов: малые города России пустеют из-за недостаточно развитой инфраструктуры
true
true
true
close
Freepik

Недостаточно развитая инфраструктура является одной из причин того, что малые города в России пустеют. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов.

Он обратил внимание, что за десятилетие между Всероссийскими переписями населения 2010 и 2021 годов такие населенные пункты потеряли около 6,5% населения, или свыше 1 млн жителей.

«Причины этому хорошо объяснимы: критическое состояние инфраструктуры, низкие зарплаты, непреодолимые барьеры выхода за пределы своего локального рынка для малого бизнеса», — сказал эксперт.

Он отметил, что сегодня хуже всего чувствуют себя промышленные центры, транспортные узлы и другие центры критической инфраструктуры вне границ крупных городских агломераций. В основном речь идет о моногородах, зависимых от градообразующих предприятий.

По словам главы фонда, наиболее сложное социально-экономическое положение наблюдается в 70 городах. В качестве примеров он привел Пикалево (Ленинградская область), Красавино (Вологодская область) и Гаврилов-Ям (Ярославская область). Жители малых городов, особенно молодые, склонны к переезду туда, где будет не так скучно. Эта ситуация происходит, несмотря на то, что в таких населенных пунктах есть работающие предприятия, достойные зарплаты, благоустроенная среда, заявил Пузанов.

«Во многих малых городах в последние годы появились современные общественные пространства, но не хватает событий, контента, активности», — сказал он.

До этого опрос показал, что Петербург и Нижний Новгород являются самыми «душевными» городами России.

Ранее россияне выбрали культурную, архитектурную, модную и другие столицы РФ.

