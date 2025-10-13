На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники придумали новые схемы для снятия самозапрета на кредиты

Мошенники под видом ФНС заставляют россиян снимать самозапрет на кредит
true
true
true
close
Shutterstock

Телефонные мошенники разработали новые схемы для обхода системы самозапрета на кредиты, убеждая россиян снять ограничения под ложными предлогами. Об этом свидетельствуют материалы МВД России, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно данным ведомства, аферисты используют три основные схемы. В первой они представляются сотрудниками налоговой службы и сообщают о задолженности или ошибке в кредитной истории, предлагая снять самозапрет для устранения проблемы.

Во второй схеме мошенники звонят от имени банковских работников и утверждают, что обнаружили подозрительные операции по счету. Чтобы «защитить» деньги, они убеждают временно снять ограничение на кредиты.

Третий сценарий предполагает звонок от мнимого сотрудника госструктуры, который предлагает оформить льготы или выплаты, для чего якобы требуется снять самозапрет.

12 октября в МВД РФ рассказали, что мошенники стали внедрять в схемы обмана россиян использование Telegram-ботов, имитирующих проведение сделок с растущим доходом. Деятельность таких ботов убеждает пользователей в том, что при вложении собственных средств в по факту «липовые» ценные бумаги они могут разбогатеть.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана семей участников СВО с помощью ИИ.

