На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Египте врачи удалили близнеца-паразита из живота новорожденной девочки

В Египте хирурги удалили из живота новорожденной девочки близнеца-паразита
true
true
true
close
Unsplash

Египетские хирурги провели уникальную операцию по удалению близнеца-паразита из живота 11-дневной девочки. Об этом сообщает издание Need To Know.

Поводом для обследования стало аномальное увеличение живота у новорожденной. При проведении компьютерной томографии врачи обнаружили образование размером 8×6 сантиметров, содержащее элементы скелета.

Как выяснилось, это был однояйцевый близнец девочки, который развивался за ее счет, получая питание через артерию. Во время операции хирурги извлекли образование, содержащее конечности, пуповину и кишечник.

Состояние девочки после операции стабильное, угрозы ее здоровью нет.

В мае прошлого года пожилой россиянке удалили врожденную кисту между копчиком и прямой кишкой, которая могла остаться от недоразвитого эмбриона. У 66-летней женщины диагностировали пресакральную кисту – аномальную полость в области между копчиком и прямой кишкой.

Годом ранее стало известно, что в индийском городе Нагпур мужчина, который выглядел беременным, 36 лет проходил со своим близнецом в животе.

Ранее московские врачи спасли женщину с гигантским «шаром» в шее, мешавшим дышать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами