В Египте врачи удалили близнеца-паразита из живота новорожденной девочки

В Египте хирурги удалили из живота новорожденной девочки близнеца-паразита

Египетские хирурги провели уникальную операцию по удалению близнеца-паразита из живота 11-дневной девочки. Об этом сообщает издание Need To Know.

Поводом для обследования стало аномальное увеличение живота у новорожденной. При проведении компьютерной томографии врачи обнаружили образование размером 8×6 сантиметров, содержащее элементы скелета.

Как выяснилось, это был однояйцевый близнец девочки, который развивался за ее счет, получая питание через артерию. Во время операции хирурги извлекли образование, содержащее конечности, пуповину и кишечник.

Состояние девочки после операции стабильное, угрозы ее здоровью нет.

В мае прошлого года пожилой россиянке удалили врожденную кисту между копчиком и прямой кишкой, которая могла остаться от недоразвитого эмбриона. У 66-летней женщины диагностировали пресакральную кисту – аномальную полость в области между копчиком и прямой кишкой.

Годом ранее стало известно, что в индийском городе Нагпур мужчина, который выглядел беременным, 36 лет проходил со своим близнецом в животе.

Ранее московские врачи спасли женщину с гигантским «шаром» в шее, мешавшим дышать.