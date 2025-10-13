На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток в Иркутской области зарезал двух человек в подъезде дома

14-летний подросток в Иркутской области убил в подъезде сверстницу и соседку
true
true
true
close
Shutterstock

В городе Шелехове Иркутской области 14-летний подросток зарезал знакомую сверстницу и соседку, которая пыталась заступиться за девочку. Об этом сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram.

По данным следствия, в подъезде многоквартирного дома между подростком и его знакомой произошла ссора, в ходе которой юноша нанес девочке колото-резаные ранения ножом. На шум вышла соседка, которая попыталась защитить школьницу и также получила смертельные ранения.

Обе пострадавшие скончались в медицинском учреждении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о защите прав детей и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

13 октября сообщалось, что в Татарстане женщина с ножом повредила колесо автомобиля, а потом атаковала одного из приехавших на место происшествия полицейских.

Ранее мужчину зарезали во время заупокойной службы в армянской церкви.

