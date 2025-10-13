На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Филиппинах заявили, что судно КНР «намеренно протаранило» катер в Южно-Китайском море

Guardian: судно КНР «намеренно протаранило» катер Филиппин в спорном районе
Depositphotos

Китайское судно «намеренно протаранило» филиппинский правительственный корабль, стоявший на якоре возле острова в спорном районе Южно-Китайского моря. Об этом заявила береговая охрана Филиппин, передает The Guardian.

В Маниле сообщили, что утром в воскресенье корабль береговой охраны Китая «выстрелил из водомета» по судну BRP Datu Pagbuaya, принадлежащему филиппинскому рыболовному ведомству.

«Всего через три минуты... То же самое [китайское] судно намеренно протаранило корму, причинив незначительные структурные повреждения, но не нанеся травм экипажу», — говорится в заявлении береговой охраны.

Накануне официальный представитель Управления береговой охраны (УБО) Китая Лю Дэцзюнь рассказал, что два государственных корабля Филиппин стали виновниками столкновения с катером морской полиции Китайской Народной Республики (КНР) у рифа Тесянь.

По его словам, филиппинское судно номер 3003 проигнорировало неоднократные предупреждения со стороны Китая и опасно приблизилось к судну 21559 УБО, которое осуществляло плановую миссию по обеспечению правопорядка в целях «защиты законных прав и интересов КНР». Это привело к столкновению, всю ответственность за которое несет филиппинская сторона, подчеркнул Лю Дэцзюнь.

Ранее китайские военные вытеснили американский эсминец со спорных островов.

