Назван виновник столкновения с кораблем КНР в Южно-Китайском море

Морская полиция КНР: Филиппины виновны в столкновении судов у рифа Тесянь
Adrian Portugal/Reuters

Два государственных судна Филиппин стали виновниками столкновения с катером морской полиции Китайской Народной Республики (КНР)ту рифа Тесянь. Об этом заявил официальный представитель Управления береговой охраны (УБО) Китая Лю Дэцзюнь, пишет ТАСС.

«Филиппинское судно номер 3003 проигнорировало неоднократные предупреждения со стороны Китая и опасно приблизилось к судну 21559 УБО, которое осуществляло плановую миссию по обеспечению правопорядка в целях защиты законных прав и интересов КНР. Это привело к столкновению, всю ответственность за которое несет филиппинская сторона», — сказал Дэцзюнь.

По его словам, китайские правоохранители «решительно выдворили» два судна Филиппин. Дэцзюнь обратился к филиппинской стороне с предупреждением по поводу инцидента.

До этого сообщалось, что в акватории Южно-Китайского моря корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR) и применил против него водомет. В результате судно получило незначительные повреждения, никто из экипажа не пострадал.

Китай уже несколько десятилетий ведет территориальные споры с рядом стран региона, включая Филиппины, Вьетнам, Малайзию и Бруней, вокруг архипелагов Парасельские (Сиша), Спратли (Наньша) и рифа Скарборо (Хуанъянь), где обнаружены крупные запасы углеводородов.

Ранее косатки потопили туристическую яхту у берегов Португалии.

