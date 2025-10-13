На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Владивостока пропал в море на катере

В Приморье ищут мужчину, пропавшего в море на катере
Ovchinnikova Irina/Shutterstock/FOTODOM

Житель Владивостока неделю дрейфует в море. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Как уточняют авторы, тому, кто его найдет, заплатят миллион рублей.

К острову Елена 42-летний Андрей Варченко направился 7 октября. Он вышел на своем катере в районе Змеинки и исчез.

«С собой у него есть жилеты и гидрокостюмы. У катера два мотора, поэтому поломка маловероятна», — говорится в публикации.

По мнению родственников, мужчина жив, но у него мог случиться приступ или закончиться бензин.

Telegram-канал отмечает, что в последний раз телефон Варченко подавал сигнал возле поселка Посьет. Близкие пропавшего расклеили там листовки и попросили помощи у владельцев катеров. Кроме того, мужчину ищут и жители соседних населенных пунктов.

До этого в Мончегорске нашли подростка, который пропал из центра социального обслуживания. Следователи уточнили, что в отношении ребенка никаких преступлений совершено не было.

По данным ведомства, в начале октября 15-летний мальчик покинул здание Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) и ушел в неизвестном направлении. В связи с пропажей следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Новосибирске нашли девочку, которую отец три года прятал от матери.

