Житель Владивостока пропал в море на катере

В Приморье ищут мужчину, пропавшего в море на катере

Житель Владивостока неделю дрейфует в море. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Как уточняют авторы, тому, кто его найдет, заплатят миллион рублей.

К острову Елена 42-летний Андрей Варченко направился 7 октября. Он вышел на своем катере в районе Змеинки и исчез.

«С собой у него есть жилеты и гидрокостюмы. У катера два мотора, поэтому поломка маловероятна», — говорится в публикации.

По мнению родственников, мужчина жив, но у него мог случиться приступ или закончиться бензин.

Telegram-канал отмечает, что в последний раз телефон Варченко подавал сигнал возле поселка Посьет. Близкие пропавшего расклеили там листовки и попросили помощи у владельцев катеров. Кроме того, мужчину ищут и жители соседних населенных пунктов.

