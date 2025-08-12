Россияне не хотят правильно питаться. Имеют право?

Для начала несколько разминочных риторических вопросов. Вот вы своим питанием довольны? Как там у вас с балансом белков, жиров и углеводов? Получает ли ваш организм достаточное количество витаминов и микроэлементов? И последнее: вы до ста лет вообще собираетесь дожить или рукой на себя махнули?

У меня для вас, на первый взгляд, хорошие новости. В России могут создать единую систему правильного питания. Именно с такой идеей выступила на днях член комитета по социальной политике Совета Федерации Наталия Косихина.

«В России необходимо внедрить единую программу полезного питания, чтобы сформировать у людей, особенно у подростков, правильные пищевые привычки», — заявила сенатор. Казалось бы, прекрасная инициатива. Начнем питаться правильно — такими красивыми все будем, а какими здоровыми! Прощайте, ожирение, диабет, гипертония, остеопороз и еще куча всяких разных болезней. А главное, как удобно – все посчитают и решат за нас. Умные люди там наверху создадут для нас идеальную систему, где вредное будет изгнано навсегда.

Питание по единой системе — это же чудо что такое. Не надо будет думать о том, что и как приготовить, беспокоиться об излишней жирности продуктов, считать калории — это все уже будет сделано за нас.

Так почему же народ в комментариях под новостью про систему ПП (оно же правильное питание) в основном недоволен? Во-первых, всех смущает название «единая система». Мы таких определений боимся еще с советских времен. Где-то на подкорке записано, что за такими словами обычно ничего хорошего не кроется. И что кончится все это очередными запретами.

Например, та же колбаса — продукт со всех сторон неполезный. Жира много, белка мало, соль зашкаливает, да и пищевых добавок в ней хватает. То есть я намекаю на то, что такому вредному продукту не место в новой прекрасной единой системе. По тем же самым причинам прощайте, селедка под шубой и салат оливье, жареная картошка, глазированные сырки, сосиски, чипсы и далее по списку. Про сладкую газировку даже говорить страшно. Дальше — больше: купил что-то вредное, отклонился от единой системы — получи взыскание, а то и что-то похуже.

Во-вторых, еда — одна из немногих оставшихся нерегулируемых государством сфер, где свобода выбора принадлежит самому человеку. Он сам решает, укреплять свое здоровье или разрушать его. И, оказывается, для людей это очень важно.

Базовые принципы правильного питания каждому известны с детства. Вряд ли вы найдете такого дремучего человека, который годам к 12 не знал бы, что нельзя питаться только мороженым и чипсами, а от сладкой газировки портятся зубы и растет пузо. Кого и когда эти знания спасали? Для того чтобы люди сознательно отказались от так называемых вредных продуктов (хотя любой психолог вам скажет, что как раз разделение на вредные и полезные продукты и приводит к тому, что нам хочется «запрещенки»), не обязательно вводить какие-то системы. Достаточно начать хотя бы с маркировки, как это давно делается во многих странах. Но как раз только месяц назад наше правительство не поддержало законопроект о маркировке продуктов с высоким содержанием жира, сахара и натрия. Вот хороший вопрос: почему бы это? Вероятно, потому что качество еды в наших магазинах все еще вызывает вопросы. Например, обычный хлеб оказался бы весь в красной зоне. Знаете, почему? Потому что в него добавляют сахар. И найти хлеб без сахара в России — тот еще квест. Возможно, вам повезет в каких-то маленьких пекарнях, но стоить такой хлебушек будет как торт в обычных сетевых супермаркетах.

Отсюда, кстати, вытекает и третья причина настороженного отношения к инициативе введения единой системы ПП. Так уж сложилось, что все полезные продукты у нас традиционно стоят дороже обычных, с добавками и прочими «спецэффектами». Если яйца от куриц свободного содержания, будьте любезны за это доплатить, фермерский цыпленок стоит вдвое дороже обычного, цена на сосиски без страшных «ешек» улетает в космос, а помидоры, не похожие на пластик, доступны узкой группе обеспеченных горожан, особенно зимой и ранней весной. Как же тогда говорить о ПП? Можно, конечно, круглый год питаться гречневой кашей и индейкой, но вряд ли кто-то долго выдержит, только самые стойкие. Так что не созрел у нас народ еще до введения единых систем. И вряд ли когда-то созреет.

Та же Наталия Косихина беспокоится о здоровье подростков, и я целиком это беспокойство разделяю. Вот только расстройства пищевого поведения, от которых она хочет подростков уберечь, с принципами правильного питания ничего общего не имеют, а являются прежде всего психическими расстройствами. К самым распространенным и печально известным относятся анорексия и булимия. Для решения этих проблем нужны психологи и психиатры, а подсчет калорий и правильное сочетание белков, жиров и углеводов надо оставить тем, кто осознанно относится к своему здоровью и готов о нем комплексно заботиться — тратить дополнительные средства на качественные продукты, заниматься спортом, проходить диспансеризацию, соблюдать режим труда и отдыха и читать этикетки на продуктах перед тем, как их купить. Учитывая, что производители продуктов питания у нас обожают микрошрифты, задача та еще. Подростки этим точно заниматься не будут.

А вот маркировка о повышенном содержании жиров и сахара, яркая, как предупреждение о вреде курения на пачках сигарет, очень бы помогла. Ведь курить в итоге стали меньше — значит, эта стратегия верна. Если людям позволить самим сделать сознательный информированный выбор, это сработает лучше всяких единых систем.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.