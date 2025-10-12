На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У берегов Болгарии спасли украинцев с торгового судна, получившего пробоину

Mariusz Bugno/Shutterstock/FOTODOM

Торговое судно Eileen получило пробоину в 140 милях от побережья Болгарии и затонуло. Экипаж, состоящий из 10 граждан Украины, удалось спасти, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу болгарского министерства транспорта и сообщений.

Судно, шедшее под флагом Камеруна, подало сигнал бедствия после того, как через пробоину на борт начала поступать вода. Украинские моряки перебрались на спасательные плоты и покинули Eileen.

На помощь были направлены болгарский пограничный корабль, вертолет Военно-морских сил Болгарии, а также находившиеся поблизости румынские и турецкие суда. В итоге всех членов экипажа подобрало турецкое судно.

Вскоре после эвакуации моряков Eileen полностью ушло под воду.

До этого в акватории Южно-Китайского моря корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно Бюро рыболовства и водных ресурсов и применил против него водомет. В результате судно получило незначительные повреждения, никто из экипажа не пострадал.

Ранее косатки потопили туристическую яхту у берегов Португалии.

