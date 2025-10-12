На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии сгорел средневековый монастырь

В Италии из-за короткого замыкания сгорел 400-летний монастырь
true
true
true
close
merateonline/YouTube

Крупный пожар в монастыре Бернага, основанном около 400 лет назад в регионе Ломбардия на севере Италии, уничтожил часть исторического здания. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным журналистов, монахинь, проживавших в монастыре, вовремя эвакуировали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в одной из келий.

Несмотря на усилия по локализации пожара и спасению ценных произведений искусства, ущерб оказался значительным: сгорели картины, церковная утварь и антикварная мебель. Президент Ломбардии Аттилио Фонтана отметил, что пожар уничтожил историческое место, корни которого уходят в Средневековье.

В августе полиция в Стамбуле задержала мужчину, который устроил пожар в знаменитой мечети Айя-София (бывший собор Святой Софии). Распространения пламени удалось избежать. По данным телеканала Ekol TV, мужчина в красной кепке после намаза поджег стопку бумаг за столиком в мечети. Близстоящая женщина вовремя увидела огонь и оповестила имама, который приподнял ковер и смог погасить огонь.

Ранее при пожаре в Дагестане сгорела поликлиника.

