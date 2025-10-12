При пожаре в Дагестане сгорела поликлиника

«Спросите Расула»: в селе Карата в Дагестане сгорела поликлиника

При пожаре в селе Карата Дагестане сгорела поликлиника Ахвахской ЦРБ. Видео с места событий приводит Telegram-канал «Спросите Расула».

По данным регионального минздрава, работа сгоревшей поликлиники была восстановлена в основном здании больницы.

«Медики смогли оперативно спасти от огня основную технику и архив поликлиники. Здание поликлиники, 1964 года постройки, было признано аварийным с 2023 года. Основу его составляли деревянные полы и перекрытия», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают заместители министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова Наби Кураев и Мамма Алхулаев.

До этого региональная прокуратура Дагестана сообщила о пожаре в здании администрации Ахвахского района.

В ведомстве заявили, что пожар в двухэтажном здании администрации Ахвахского района на улице Абдулманапова начался около 5:00. При возгорании никто не пострадал. Предварительно оно началось из-за замыкания электропроводки.

Ранее село в Дагестане оказалось отрезано от цивилизации из-за затопленных дорог.