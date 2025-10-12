Житель Белгородской области пострадал от удара беспилотника по грузовику

Гладков: еще один житель Ракитного пострадал от удара беспилотника ВСУ

Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в поселке Ракитное. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадал местный житель. Мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левого бедра.

«Бойцы самообороны доставили его в Ракитянскую ЦРБ», — написал глава региона.

Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

В результате атаки был поврежден грузовик.

До этого в Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное — Белгород от удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по коммерческому объекту пострадали двое мужчин. Их в тяжелом состоянии с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями их доставили в Ракитянскую ЦРБ. От детонации загорелись оборудование и два автомобиля. Кроме того, были повреждены навес и еще две легковушки.

Ранее Гладков признался, что не смог убедить жену уехать из Белгорода.