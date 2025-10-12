На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Белгородской области пострадал от удара беспилотника по грузовику

Гладков: еще один житель Ракитного пострадал от удара беспилотника ВСУ
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в поселке Ракитное. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадал местный житель. Мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левого бедра.

«Бойцы самообороны доставили его в Ракитянскую ЦРБ», — написал глава региона.

Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

В результате атаки был поврежден грузовик.

До этого в Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное — Белгород от удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по коммерческому объекту пострадали двое мужчин. Их в тяжелом состоянии с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями их доставили в Ракитянскую ЦРБ. От детонации загорелись оборудование и два автомобиля. Кроме того, были повреждены навес и еще две легковушки.

Ранее Гладков признался, что не смог убедить жену уехать из Белгорода.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами