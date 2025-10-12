На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В дагестанском селе вспыхнуло здание администрации

В Дагестане здание администрации загорелось из-за замыкания электропроводки
Прокуратура Республики Дагестан

В дагестанском селе Карата загорелась районная администрация. Об этом сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура.

В ведомстве заявили, что пожар в двухэтажном здании администрации Ахвахского района на улице Абдулманапова начался около 5:00. При возгорании никто не пострадал. Предварительно оно началось из-за замыкания электропроводки.

По данным МЧС, сначала вспыхнула кровля администрации на площади в 1 тыс. кв. м. Потом огонь распространился на 1,8 тыс. кв. м. Его тушили 22 специалиста и шесть единиц техники.

В конце августа в алтайском селе Ортолык в Кош-Агачском районе сгорело здание местной администрации. Пожар потушили примерно за полтора часа, огонь распространился на 240 кв. м. С ним боролись 16 человек и пять единиц техники.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.

