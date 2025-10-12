Село в Дагестане оказалось отрезано от цивилизации из-за затопленных дорог

Село Новокулей в Дагестане оказалось отрезано от цивилизации из-за затопленных дорог. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что после осадков все дороги в селе оказались затоплены, а машины застревают в глубоких ямах, которые заполнены дождевой водой.

По данным издания, в 2023 году на ремонт дорог в населенном пункте было выделено 568 млн рублей.

«Работы планировали завершить до 1 мая, но в итоге отремонтировали лишь 4 километра из 20 запланированных. В апреле 2025 года на восстановление дорожного полотна выделили еще 428 млн рублей», — говорится в публикации.

10 октября в МЧС по Краснодарскому краю заявили, что в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий произошло подтопление двух дорог, а также семи придомовых территорий на федеральной территории «Сириус». Специалисты отметили, что на данный момент работы по откачке воды продолжаются. Для устранения последствий ливня задействовали три мотопомпы, 31 специалист и 11 единиц техники. При этом уровни рек находятся в пределах нормы.

Ранее стало известно, что Москву и Подмосковье дождями накроет циклон «Барбара».