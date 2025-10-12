На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгороде автобус с пассажирами врезался в модульное укрытие

В Белгороде микроавтобус въехал в модульное укрытие, пострадали 4 человека
Telegram-канал «Белгород №1»

В Белгороде на улице Макаренко микроавтобус въехал в модульное укрытие. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

Управление МВД России по Белгородской области в Telegram-канале сообщило, что инцидент произошел около 12:20 (мск).

«Водитель автобуса «ПАЗ» 1973 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на препятствие», — говорится в сообщении.

По словам мужчины, ему стало плохо за рулем. В результате инцидента за медицинской помощью обратились четыре пассажира автобуса, среди которых двое несовершеннолетних.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что его супруга отказалась уезжать из региона, несмотря на постоянные обстрелы. По словам главы региона, он пытался отправить семью в более безопасное место, однако жена настояла на том, чтобы остаться рядом с ним.

Ранее ВСУ обстреляли мотоциклиста в Курской области.

