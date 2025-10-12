На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Забастовка рабочих в порту Роттердама привела к затору

В порту Роттердама появился затор из-за забастовки, 22 судна ждут входа в гавань
Global Look Press

Забастовка докеров в Роттердаме спровоцировала образование затора в порту, 22 контейнеровоза ожидают входа в гавань. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.

«В настоящее время мы испытываем затор из-за забастовки: 22 контейнеровоза ожидают на якорной стоянке», — заявила она.

Отмечается, что в воскресенье, 12 октября, стороны смогли начать переговоры и запланировали приостановку акции со следующего дня. В центре обсуждения стоит вопрос размера заработной платы рабочих.

Забастовка в самом крупном порту Европы началась 8 октября. Профсоюз докеров Роттердама требует от администрации порта повышения зарплаты на 7% и индексации окладов по уровню инфляции. Руководство порта считает требования сотрудников чрезмерными.

30 сентября аэропорт Брюсселя стал отменять все вылеты пассажирских рейсов, запланированные на 14 октября, в связи с общенациональной забастовкой, организованной бельгийскими профсоюзами в знак протеста против правительственного плана по сокращению бюджета на соцвыплаты и пенсии в общей сложности на 3 млрд евро в год. Про данным Reuters, такое решение было принято в целях гарантии безопасности пассажиров и персонала.

Ранее во Франции прошло более 200 акций протеста за один день.

