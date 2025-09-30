На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Брюсселя отменил все вылеты 14 октября

Аэропорт Брюсселя отменит все вылеты 14 октября из-за общенациональной забастовки
EQRoy/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Брюсселя отменяет все вылеты пассажирских рейсов, запланированные на 14 октября, в связи с общенациональной забастовкой, организованной бельгийскими профсоюзами в знак протеста против правительственного плана экономии. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что данное решение было принято в целях гарантии безопасности пассажиров и персонала, а также было согласовано с авиакомпаниями. Администрация аэропорта считает, что забастовки оказывают серьезное воздействие на его функционирование.

По данным агентства, общенациональная забастовка вызвана планами правительства Бельгии сократить бюджет на социальные выплаты и пенсии в общей сложности на 3 млрд евро в год.

16 сентября глава минтранса Франции Филипп Табаро предупредил о серьезных перебоях в работе общественного транспорта по причине забастовок 18 сентября. В ведомстве добавили, что междугородние электрички Intercite смогут обеспечить перевозки только на 50% от обычного объема, электрички TER — на 60%, однако показатель может отличаться в зависимости от регионов.

Также Табаро рассказал о забастовке авиационных диспетчеров, однако из-за того, что часть профсоюзов сообщила о планах перенести ее на начало октября, акция 18 сентября «не повлияет на воздушный трафик аэропортов французской столицы.

Ранее забастовки вспыхнули на автозаводах Hyundai в Южной Корее.

