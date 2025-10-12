В Госдуме доработают проект о примирении при разводе

Депутаты Госдумы планируют доработать законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака в качестве вида примирительных процедур. Об этом сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, депутат Игорь Антропенко.

Он уточнил, что проект будет скорректирован с учетом поступивших замечаний. Инициатива направлена на сохранение семей, поскольку семейные психологи помогают супругам разобраться в отношениях, обидах и претензиях, а также обрести гармонию и согласие, сохраняя целостность семьи. В то же время медиация, по его словам, больше ориентирована на корректное разделение детей и имущества без лишнего стресса.

Соавторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев и сенатор Дмитрий Перминов. Антропенко отметил, что Кузнецова подчеркивала важность сохранения семейных ценностей при разработке документа.

Проект предлагает изменить судебный порядок и условия развода супругов с несовершеннолетними детьми, закрепив оказание социально-психологических услуг как обязательный элемент примирительных процедур.

Развод — это сложный, эмоционально тяжелый процесс, через который проходит немало семей. Если у супругов есть несовершеннолетние дети, расторжение брака нередко связано со множеством подводных камней. Как подать на развод через суд, какие юридические аспекты необходимо учитывать и как сгладить процесс расторжения брака для детей — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России хотят дать суду право назначать совместное воспитание детей родителями после развода.