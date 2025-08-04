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В РФ хотят дать суду право назначать совместное воспитание детей родителями после развода

В Госдуме внесли проект о совместном воспитании детей родителями после развода
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Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

Суду предложили дать право назначать совместное воспитание детей родителями после развода. С соответствующей инициативой выступила группа депутатов Госдумы, передает ТАСС.

Парламентарии вынесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается дополнить Семейный кодекс РФ новой статьей, регламентирующей условия и порядок совместного воспитания детей родителями. В случае

Он предполагает, что суд при отсутствии соглашения между супругами, с кем останется ребенок после развода, сможет по своему усмотрению установить порядок совместного воспитания. Он будет определять индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей. При этом будет учитываться мнение родителей и самого ребенка, если он достиг 10 лет.

Согласно проекту, суд не сможет назначать совместное воспитание, если у одного из родителей нет места жительства или он живет за рубежом. Суд также может принять решение о невозможности установления совместного воспитания.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что отсутствие полноценного общения с одним из родителей может препятствовать гармоничному развитию ребенка.

Развод — это сложный, эмоционально тяжелый процесс, через который проходит немало семей. Если у супругов есть несовершеннолетние дети, расторжение брака нередко связано со множеством подводных камней. Как подать на развод через суд, какие юридические аспекты необходимо учитывать и как сгладить процесс расторжения брака для детей — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист разъяснила, может ли на что-то претендовать ребенок от предыдущего брака.

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