В РФ хотят дать суду право назначать совместное воспитание детей родителями после развода

Суду предложили дать право назначать совместное воспитание детей родителями после развода. С соответствующей инициативой выступила группа депутатов Госдумы, передает ТАСС.

Парламентарии вынесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается дополнить Семейный кодекс РФ новой статьей, регламентирующей условия и порядок совместного воспитания детей родителями. В случае

Он предполагает, что суд при отсутствии соглашения между супругами, с кем останется ребенок после развода, сможет по своему усмотрению установить порядок совместного воспитания. Он будет определять индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей. При этом будет учитываться мнение родителей и самого ребенка, если он достиг 10 лет.

Согласно проекту, суд не сможет назначать совместное воспитание, если у одного из родителей нет места жительства или он живет за рубежом. Суд также может принять решение о невозможности установления совместного воспитания.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что отсутствие полноценного общения с одним из родителей может препятствовать гармоничному развитию ребенка.

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