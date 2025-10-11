Россиян предупредили о новой схеме обмана родственников участников СВО

Злоумышленники начали выманивать у родственников участников спецоперации на Украине коды из СМС для взлома «Госуслуг». Об этом сообщили в министерстве внутренних дел (МВД) России, передает ТАСС.

По данным специалистов, мошенники начали просить коды у семей солдат под предлогом записи в электронную очередь для получения наград.

Схема обмана реализуется при звонке родственникам бойца. Злоумышленники для убедительности называют персональные данные военнослужащего, после чего предлагают записаться в якобы онлайн-очередь для получения наград. Для этого им необходимо якобы назвать код из СМС, который на деле является паролем от входа на личную страницу на «Госуслугах».

Из-за активности распространения таких случаев в МВД попросили граждан быть внимательными и не говорить никому никакие данные из СМС-сообщений.

До этого начальник управления цифровой криминалистики и киберразведки Angara SOC Никита Леокумович рассказал, что мошенники придумали новый способ обмана участников спецоперации и их родных, в ходе которого они предлагают им положить деньги якобы на специальный вклад с доходностью 21% и крадут деньги и персональные данные.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемых в торговле липовыми справками для бойцов СВО.