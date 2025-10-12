На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Консул в Таиланде раскрыл, как наказывают пленников незаконного кол-центра в Мьянме

Консул Ильин: пленников кол-центра в Мьянме избивают за невыполнение плана
Depositphotos

Пленники нелегальных кол-центров в Мьянме подвергаются избиениям со стороны менеджеров за невыполнение плана мошеннических операций. Об этом РИА Новости рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

По его словам, оказавшиеся в трудовом рабстве лица вынуждены соответствовать трудовому плану кол-центра, который исчисляется в деньгах.

«Если такая сумма не заработана, то применяются различные методы, вплоть до физического насилия, людей могут бить за невыполнение финансовых планов», --сказал он.

До этого дипломат заявил, что организаторы мошеннических кол-центров на границе с Таиландом заманивают граждан многих стран, и, в частности, России. Сообщалось, что на них выходят русскоговорящие менеджеры с предложением «поработать в Таиланде»: для девушек — моделями, для парней — рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги.

Ильин подчеркнул, что в текущем году он принял участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, которые были похищены из Таиланда и помещены в мошеннические кол-центры на территории Мьянмы.

Ранее стало известно, что вызволенную из рабства в Мьянме россиянку кормили только рисом и избивали.

