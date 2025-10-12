На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более сотни жителей Европы и США просили об убежище в России в 2025 году

РИА Новости: в 2025 году граждане 14 стран ЕС и США попросили убежища в России
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

За первые шесть месяцев 2025 года граждане 14 стран Евросоюза и США подали заявления о предоставлении временного убежища в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные, оказавшиеся в распоряжении агентства.

С января по июнь в органы внутренних дел поступило 119 обращений от граждан стран ЕС. Чаще всего о защите просили жители Германии — 56 человек. На втором и третьем местах оказались Латвия и Литва, откуда поступило 20 и 12 заявлений соответственно.

Также с подобными просьбами обращались семь граждан Эстонии, шесть — Венгрии, пять — Польши, трое — Италии, по два — из Испании, Словакии и Франции, а также по четыре человека из Бельгии, Болгарии, Греции и Швеции.

Кроме того, временного убежища в России в первой половине года попросили 14 граждан США.

Всего с начала 2025 года просьбы о предоставлении временного убежища в России поступили от 4111 человек. На первом месте по количеству обращений оказались сирийцы, они подали 1841 запрос. При этом за аналогичный период 2024 года желание получить временное убежище в РФ изъявили 115 граждан Сирии.

Ранее России выдали подростка, который пересек границу, чтобы получить убежище в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами