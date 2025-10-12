Более сотни жителей Европы и США просили об убежище в России в 2025 году

РИА Новости: в 2025 году граждане 14 стран ЕС и США попросили убежища в России

За первые шесть месяцев 2025 года граждане 14 стран Евросоюза и США подали заявления о предоставлении временного убежища в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные, оказавшиеся в распоряжении агентства.

С января по июнь в органы внутренних дел поступило 119 обращений от граждан стран ЕС. Чаще всего о защите просили жители Германии — 56 человек. На втором и третьем местах оказались Латвия и Литва, откуда поступило 20 и 12 заявлений соответственно.

Также с подобными просьбами обращались семь граждан Эстонии, шесть — Венгрии, пять — Польши, трое — Италии, по два — из Испании, Словакии и Франции, а также по четыре человека из Бельгии, Болгарии, Греции и Швеции.

Кроме того, временного убежища в России в первой половине года попросили 14 граждан США.

Всего с начала 2025 года просьбы о предоставлении временного убежища в России поступили от 4111 человек. На первом месте по количеству обращений оказались сирийцы, они подали 1841 запрос. При этом за аналогичный период 2024 года желание получить временное убежище в РФ изъявили 115 граждан Сирии.

