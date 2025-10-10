На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
России выдали подростка, который пересек границу, чтобы получить убежище в ЕС

Польша выдала России 16-летнего подростка, который незаконно пересек границу
true
true
true
close
Global Look Press

Польша выдала России 16-летнего подростка, который незаконно пересек границу, чтобы получить политическое убежище в Евросоюз. В отношении него заведено уголовное дело, сообщил Калининградский областной суд в Telegram-канале.

По версии следствия, подросток вечером 20 августа добрался из Санкт-Петербурга в Калининград, где в течение нескольких дней искал наиболее выгодное место для пересечения российско-польской границы.

Спустя несколько дней — 24 августа, парень переплыл реку Лава в районе поселка Севское и пересек госграницу. Когда он попал на территорию Польши его задержали сотрудники пограничной службы. Впоследствии его передали российской стороне.

Нарушителя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей о незаконном пересечении Государственной границы РФ. Решается вопрос о назначении судебного заседания.

В сентябре в Калининградской области задержали жителя Германии с 8 кг патронов.

Ранее в Польше допустили выдачу Германии украинца по делу о подрыве «Северного потока».

