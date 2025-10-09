Названы страны, чьи граждане чаще других запрашивали убежище в России в 2025 году

РИА Новости: сирийцы и украинцы в 2025 году чаще других запрашивали убежище в РФ

Граждане Украины и Сирии в текущем году чаще других обращались с запросами о предоставлении временного убежища в РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

По информации агентства, всего с начала 2025 года просьбы о предоставлении временного убежища в России поступили от 4111 человек. На первом месте по количеству обращений оказались сирийцы, они подали 1841 запрос. В статье подчеркивается, что за аналогичный период 2024 года желание получить временное убежище в РФ изъявили 115 граждан Сирии.

Второе место по количеству заявлений в этом году заняла Украина. За отчетный период временное убежище в России запросили 1440 украинцев, что на 453 меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Также в первую пятерку стран по численности лиц, выразивших желание получить временное убежище в РФ, вошли Афганистан, Узбекистан и Германия. Граждане этих государств подали 133, 103 и 56 заявлений соответственно.

Ранее в МВД России предложили изменить порядок получения российского гражданства.