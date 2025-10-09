На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы страны, чьи граждане чаще других запрашивали убежище в России в 2025 году

РИА Новости: сирийцы и украинцы в 2025 году чаще других запрашивали убежище в РФ
close
Владимир Вятки/РИА Новости

Граждане Украины и Сирии в текущем году чаще других обращались с запросами о предоставлении временного убежища в РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

По информации агентства, всего с начала 2025 года просьбы о предоставлении временного убежища в России поступили от 4111 человек. На первом месте по количеству обращений оказались сирийцы, они подали 1841 запрос. В статье подчеркивается, что за аналогичный период 2024 года желание получить временное убежище в РФ изъявили 115 граждан Сирии.

Второе место по количеству заявлений в этом году заняла Украина. За отчетный период временное убежище в России запросили 1440 украинцев, что на 453 меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Также в первую пятерку стран по численности лиц, выразивших желание получить временное убежище в РФ, вошли Афганистан, Узбекистан и Германия. Граждане этих государств подали 133, 103 и 56 заявлений соответственно.

Ранее в МВД России предложили изменить порядок получения российского гражданства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами