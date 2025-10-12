На Украине объявили в розыск руководящего раскопками в Керчи археолога

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СБУ объявила в розыск археолога Толстикова, руководящего раскопками в Керчи
ГМИИ им. А.С.Пушкина//YouTube

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заведующего отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им. А.С. Пушкина, археолога Владимира Толстикова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти.

Археолог был объявлен в розыск 27 июня текущего года. Толстиков с 1977 года руководит Боспорской археологической экспедицией в Керчи.

4 октября СБУ объявила в розыск ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова. Ему заочно предъявили обвинения по статьям о посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершении преступления по предварительному сговору группой лиц, а также о «пропаганде войны».

27 сентября СБУ объявила в розыск генерального директора государственной энергетической корпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Его обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее Захарова пошутила о решении СБУ объявить в розыск Памфилову.

