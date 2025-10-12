На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали об изменениях в сфере ЖКХ в 2026 году

Кошелев рассказал, что управляющие компании будут отчитываться по единой форме
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Управляющие компании в России с 2026 года будут обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности в ГИС ЖКХ по единой форме. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.

«В сфере ЖКХ грядут важные изменения: для управляющих компаний утверждают единую форму отчетности перед собственниками. Публиковаться отчеты будут в ГИС ЖКХ, начиная с первого квартала 2026 года», — сказал он.

Данная инициатива направлена на то, чтобы сделать работу управляющих компаний более прозрачной.

До этого член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что россияне с 1 марта 2026 года будут получать квитанции за услуги ЖКХ до 5-го числа месяца.

9 сентября зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что россияне, накопившие задолженность по коммунальным платежам, имеют возможность аннулировать ее, воспользовавшись процедурой банкротства.

Ранее в России предложили изменить расчет субсидий на оплату ЖКХ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами