В Госдуме рассказали об изменениях в сфере ЖКХ в 2026 году

Кошелев рассказал, что управляющие компании будут отчитываться по единой форме

Управляющие компании в России с 2026 года будут обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности в ГИС ЖКХ по единой форме. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.

«В сфере ЖКХ грядут важные изменения: для управляющих компаний утверждают единую форму отчетности перед собственниками. Публиковаться отчеты будут в ГИС ЖКХ, начиная с первого квартала 2026 года», — сказал он.

Данная инициатива направлена на то, чтобы сделать работу управляющих компаний более прозрачной.

До этого член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что россияне с 1 марта 2026 года будут получать квитанции за услуги ЖКХ до 5-го числа месяца.

9 сентября зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что россияне, накопившие задолженность по коммунальным платежам, имеют возможность аннулировать ее, воспользовавшись процедурой банкротства.

Ранее в России предложили изменить расчет субсидий на оплату ЖКХ.