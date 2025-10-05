В Госдуме предупредили об изменении срока получения квитанций за ЖКХ

Депутат Якубовский: срок получения квитанций за ЖКХ изменится в 2026 году

Россияне с 1 марта 2026 года будут получать квитанции за услуги ЖКХ до 5-го числа месяца. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 1 марта 2026 года срок предоставления квитанций за услуги ЖКХ в России изменится: вместо привычного 1-го числа жители будут получать платежные документы до 5-го числа месяца», — рассказал собеседник агентства.

Якубовский добавил, что это нововведение связано с желанием сделать жилищно-коммунальную систему более удобной и прозрачной для россиян.

По словам парламентария, в результате изменений у управляющих компаний появится больше времени для того, чтобы корректно начислять платежи по ЖКХ, тогда как у граждан будет уверенность, что квитанция сформирована без ошибок. Все это позволит снизить число обращений на перерасчеты.

9 сентября зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что россияне, накопившие задолженность по коммунальным платежам, имеют возможность аннулировать ее, воспользовавшись процедурой банкротства.

Ранее в Госдуме предупредили об изменении порядка взыскания долгов с граждан.