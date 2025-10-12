На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Осужденного за педофилию британского музыканта убили в тюрьме

Sky: отбывавшего наказание за педофилию солиста группы Lostprophets убили
close
Reuters

Экс-солиста британской группы Lostprophets Йена Уоткинса убили в тюрьме Уэйкфилд. Об этом сообщает The Guardian.

В исправительном учреждении не стали комментировать ситуацию до тех пор, пока идет расследование.

Детективы начали расследование случившегося после того, как тюремный персонал сообщил о нападении на 48-летнего заключенного.

Отмечается, что в 2023 году Уоткинса уже пытались убить в этой же тюрьме.

В 2012 году Уоткинс был арестован за сговор с целью изнасилования ребенка, не достигшего 13 лет, а также за производство и распространение детской порнографии. После приговора суда он отбывал 29-летний тюремный срок.

Недавно в Республике Бурятии суд признал виновным местного жителя в убийстве месячной дочери. В день убийства обвиняемый распивал с сожительницей спиртное, после чего пара поссорились. Свой гнев мужчина обрушил на дочь, который на тот момент был один месяц. Мужчина избил ребенка и спрятал ее тело.

Ранее суд вынес приговор обвиняемому в убийстве депутата в Новой Москве.

