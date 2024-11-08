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Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве депутата в Новой Москве

В Москве суд приговорил мужчину к 17 годам колонии за убийство депутата Колодича

Щербинский суд Москвы вынес приговор Али Расулову, обвиняемому в убийстве депутата из ХМАО Александра Колодича и покушении на убийство его жены в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По ее информации, мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище»). Расулову по совокупности преступлений суд окончательно назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Утром 12 июня 2023 года в подвале частного дома, который расположен в поселке Сосенское, было обнаружено тело 58-летнего мужчины со следами ножевого ранения. Следователи установили, что между погибшим и рабочим, который ухаживал за садом супругов, произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил депутата ножом. Крики мужа услышала жена и спустилась в подвал. Рабочий также ударил ее ножом, в том числе в живот. Женщина была госпитализирована.

Ранее сообщалось о смерти экс-кандидата в депутаты Евгения Никольского, убившего свою супругу.

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