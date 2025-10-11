На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти России занимаются обустройством 800 россиян, депортированных из Латвии

Власти РФ разработали меры по обустройству россиян, депортированных из Латвии
Global Look Press

Российские власти разработали комплекс мер для поддержки и обустройства 800 россиян, депортированных из Латвии за недостаточное владение латышским языком. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она сообщила, что в связи с информацией о депортации из Латвии более 800 граждан России, не подтвердивших знание латышского языка и не прошедших обязательную проверку безопасности, МВД России совместно с федеральными и региональными властями разработало комплекс мер для содействия в обустройстве и адаптации на российской территории этих граждан.

В отношении указанных граждан прибалтийскими государствами было принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания.

В сентябре власти Калининградской области ввели выплаты для россиян, которые были депортированы из недружественных стран. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее власти Финляндии начали массово высылать россиян.

