Власти Финляндии начали массово высылать россиян

Финляндия в этом году депортировала 104 россиян, получивших отказ в убежище
Lehtikuva/Sasu Makinen/Reuters

В Финляндии с января по сентябрь 2025 года депортировали 104 граждан России, получивших отказ в предоставлении убежища. Об этом пишет финское издание iltalehti.

Рост числа депортированных в текущем году вызван тем, что прошения россиян об убежище долгое время не рассматривались.

Обычно Миграционная служба Финляндии выносит решение по запросу о предоставлении убежища за несколько месяцев, но в случае с гражданами РФ после начала российско-украинского конфликта ожидание растянулось на годы.

По итогам первых собеседований почти 90% россиян получили отказы. Большинство из них подавали апелляции вплоть до Верховного суда и, если им разрешают, повторно подают прошение об убежище.

Большинство отрицательных решений о предоставлении убежища объясняются тем, что граждане РФ уезжали из страны из-за мобилизации, но она закончилась. В миграционной службе Финляндии заявили, что угроза военной службы не является основанием для предоставления убежища.

Некоторых россиян, отказавшихся добровольно покинуть Финляндию, вывозят из страны под конвоем. По данным финской полиции, за восемь месяцев этого года таким способом выслали 18 человек. Обычно человека сажают на самолет в Турцию, откуда тот дальше летит за свой счет. Кроме того, финские власти могут вывезти граждан РФ в эстонскую Нарву из-за невозможности выслать их наземным путем в РФ после закрытия всех погранпереходов на финско-российской границе.

Ранее полиция Эстонии выдворила из страны россиянина из-за контактов со спецслужбами РФ.

