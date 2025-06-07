Неизвестный обстрелял участников велопробега на востоке Германии

В немецком Галле семь человек пострадали при стрельбе после велопробега

В городе Галле на востоке Германии участников велопробега обстреляли из пневматического оружия, пишет Bild.

Как уточняет издание, это произошло около 20:30 (21:30 мск) накануне вечером, после того как 1,3 тыс. участников акции под девизом «Всемирный день велосипеда, переход к мобильности, транспортная инфраструктура» проехали по городу 13 км и завершили пробег на площади Аугуст-Бебель-Платц.

Согласно статье, пострадавшие от малокалиберных пластиковых пуль не обращались за медицинской помощью. По-видимому, велоформа предотвратила более серьезные травмы. Полицейские конфисковали несколько найденных на месте стрельбы пуль и проводят расследование.

1 июня в американском штате Колорадо задержали подозреваемого в нападении на поддерживающих Израиль демонстрантов в городе Боулдер. Инцидент произошел во время марша в память об израильских заложниках, находящихся в плену в секторе Газа. Демонстранты остановились около здания местного суда, чтобы провести видеосъемку, и в этот момент неизвестный мужчина бросил в них бутылки с зажигательной смесью. В результате его действий пострадали несколько человек, их срочно отправили в больницу.

Ранее в Германии отдали под суд Санта-Клауса.