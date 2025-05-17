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Пограничники задержали украинца, пытавшегося пересечь границу на моноколесе

На Украине мужчина на моноколесе пытался незаконно пересечь границу со Словакией
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ДПСУ | Держприкордонслужба

Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу со Словакией на моноколесе. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Мужчина был одет в гражданскую одежду и двигался по полевой дороге в сторону границы, делая вид, что просто прогуливается.

Его перемещение зафиксировала фотоловушка, и сотрудники пограничной службы задержали нарушителя в 300 метрах от границы возле Ужгорода.

В 2021 году численность населения Украины составило порядка 44,3 млн человек. При этом в 1991 году население страны составляло 52 млн человек. По информации ООН, в 2022 году страну покинули 6,7 млн граждан.

До этого стало известно, что средний возраст украинцев с начала специальной военной операции вырос с 41 до 45 лет. По данным Washington Post, с учетом сохранности текущих демографических тенденций, связанных с боевыми действиями и массовой эмиграцией, уже к 2050 году население Украины упадет до 25 млн человек, а к 2100 году — до 15 миллионов.

Ранее стало известно, что на Украине для поступления в вуз 17-летним абитуриентам потребуется военный билет.

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