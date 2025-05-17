Пограничники задержали украинца, пытавшегося пересечь границу на моноколесе

На Украине мужчина на моноколесе пытался незаконно пересечь границу со Словакией

Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу со Словакией на моноколесе. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Мужчина был одет в гражданскую одежду и двигался по полевой дороге в сторону границы, делая вид, что просто прогуливается.

Его перемещение зафиксировала фотоловушка, и сотрудники пограничной службы задержали нарушителя в 300 метрах от границы возле Ужгорода.

В 2021 году численность населения Украины составило порядка 44,3 млн человек. При этом в 1991 году население страны составляло 52 млн человек. По информации ООН, в 2022 году страну покинули 6,7 млн граждан.

До этого стало известно, что средний возраст украинцев с начала специальной военной операции вырос с 41 до 45 лет. По данным Washington Post, с учетом сохранности текущих демографических тенденций, связанных с боевыми действиями и массовой эмиграцией, уже к 2050 году население Украины упадет до 25 млн человек, а к 2100 году — до 15 миллионов.

Ранее стало известно, что на Украине для поступления в вуз 17-летним абитуриентам потребуется военный билет.