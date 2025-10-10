ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 28 дронами, пострадал ребенок

Гладков: ВСУ выпустили пять снарядов и 28 БПЛА по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки украинские военные атаковали Белгородскую области с использование 28 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Противник также ударил по региону при помощи пяти снарядов. В результате вражеских атак пострадали мужчина и восьмилетний ребенок, уточнил Гладков.

«В селе Новая Таволжанка от удара дрона по частному дому пострадала 8-летняя девочка. Она госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое», — написал он.

Состояние пострадавшего мужчины оценивается, как среднее.

8 октября на территории частного домовладения в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области детонировал украинский БПЛА.

Как рассказал губернатор региона, в результате атаки пострадал мирный житель — у него диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки и конечностей. Сначала мужчину доставили в центральную районную больницу, а после оказания необходимой медицинской помощи врачи транспортировали его в городскую больницу №2 в Белгороде.

