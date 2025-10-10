ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 28 дронами, пострадал ребенок

За прошедшие сутки украинские военные атаковали Белгородскую области с использование 28 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Противник также ударил по региону при помощи пяти снарядов. В результате вражеских атак пострадали мужчина и восьмилетний ребенок, уточнил Гладков.
«В селе Новая Таволжанка от удара дрона по частному дому пострадала 8-летняя девочка. Она госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое», — написал он.
Состояние пострадавшего мужчины оценивается, как среднее.
8 октября на территории частного домовладения в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области детонировал украинский БПЛА.
Как рассказал губернатор региона, в результате атаки пострадал мирный житель — у него диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки и конечностей. Сначала мужчину доставили в центральную районную больницу, а после оказания необходимой медицинской помощи врачи транспортировали его в городскую больницу №2 в Белгороде.
Ранее стали известны подробности о состоянии раненых при атаке ВСУ на Маслову Пристань.