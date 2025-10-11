На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юная поклонница комиксов из США попала в Книгу рекордов Гиннесса за коллекцию Джокеров

Жительница США попала в Книгу рекордов Гиннесса за коллекцию Джокеров
Жительница города Блумингтона (штат Индиана, США) Меган Пирс попала в Книгу рекордов Гиннесса за свою коллекцию предметов, связанных с персонажем комиксов про Бэтмэна – Джокером. Об этом сообщает американское издание Upi.

22-летняя американка рассказала, что начала коллекционировать вещи со злодеем вымышленного города DC еще в школе. Вскоре у нее накопилось множество предметов — от фигурок и комиксов до роликовых коньков, скейтборда и крышек от молочных бутылок 1966 года, пишет издание.

Пирс также рассказала, что начала публиковать информацию о своей коллекции в социальных сетях во время пандемии COVID-19, на карантине. Тогда подписчики убедили ее подать заявку на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса. Этот процесс она начала в 2023 году.

Девушка установила новый мировой рекорд, собрав коллекцию из 2318 тематических предметов. Пирс рассказала, что благодаря своему хобби ей удалось познакомиться с актером Марком Хэмиллом, который озвучивал персонажа в нескольких анимационных проектах и видеоиграх, а также подружиться с другими коллекционерами.

Ранее французская почта выпустила необычную марку для коллекционеров.

