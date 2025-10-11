Кинологи усомнились в идее лимита на число собак и кошек в квартирах

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в беседе с ТАСС заявил, что предложение депутата Госдумы Евгения Марченко о введении лимита на количество собак и кошек в квартире нереализуемо.

По его словам, потребности животных разных пород и размеров слишком различаются, чтобы установить единый стандарт.

Законопроект, внесенный Марченко, предполагает, что на каждые 18 кв. м жилплощади можно содержать не более одной взрослой собаки и одной кошки. Исключения предусмотрены лишь для собак-проводников. Временное превышение нормы допускается при наличии щенков или котят младше шести месяцев.

Голубев отметил, что при содержании животных необходимо учитывать их габариты и активность. Он подчеркнул, что миниатюрные декоративные породы комфортно чувствуют себя даже в небольшой квартире, тогда как крупным и энергичным собакам зачастую тесно даже в просторных помещениях.

Глава федерации напомнил, что РКФ всегда призывает владельцев ответственно подходить к выбору питомца и оценивать жилищные условия заранее.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов до этого выразил опасение, что введение подобных ограничений может привести к росту числа бездомных животных, если владельцам придётся отказываться от своих питомцев.

Ранее в Госдуме решили ужесточить правила выгула собак опасных пород.