Мать двоих детей не выжила на приеме у стоматолога в Липецкой области

У 23-летней россиянки остановилось сердце во время приема у стоматолога
Depositphotos

В Липецкой области девушка обратилась за стоматологической помощью и не выжила. Об этом стало известно порталу Gorod 48.

Несчастный случай произошел с 23-летней матерью двух детей из села Ольшанец. Она проходила лечение в стоматологическом кабинете больницы города Задонска и 10 октября пришла на очередной прием к своему зубному врачу.

Во время лечения она почувствовала себя плохо. Медики не смогли реанимировать пациентку, что привело к летальному исходу. Причины случившегося сейчас устанавливают правоохранители.

До этого врачи из Новосибирской области едва не погубили 17-летнего пациента, проглядев у него аппендицит. В итоге аппендикс отделился сам, и после четырехчасовой операции юноша попал в реанимацию. После восстановления он сдал ЕГЭ, но по состоянию здоровья не смог поступить в вуз, о котором мечтал. Тогда выпускник подал иск на медучреждение, где ему несвоевременно поставили диагноз. Татарский районный суд назначил компенсацию в 3,5 миллиона рублей, но в итоге Новосибирский областной суд снизил ее размер в 10 раз, присудив истцу лишь 350 тыс. рублей.

Ранее челябинские врачи случайно повредили мозг пациентки и сделали ее инвалидом.

