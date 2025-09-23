На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Челябинские врачи случайно повредили мозг пациентки и сделали ее инвалидом

В Челябинске врачи ответят за халатность, из-за которой пациентка стала инвалидом
true
true
true
close
Shutterstock

Женщина стала инвалидом после операции на мозг в Челябинске, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

В марте текущего года 61-летняя женщина попала на операционный стол к медицинским работникам ГАУЗ «Областная клиническая больница № 3». Установлено, что они исполняли свои профессиональные обязанности ненадлежащим образом и повредили мозг пациентки.

Пострадавшая выжила, но халатность медиков стала причиной тяжких последствий для ее здоровья, приведших к вегетативному состоянию.

Следком возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью пациентки. Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за оказание медицинской помощи.

До этого пациентке едва не ампутировали ногу из-за врачебной ошибки. В 18 лет британка обратилась к врачу с жалобами на боль в ноге. Традиционное лечение не помогало, и однажды после прогулки девушка проснулась, не в силах ходить.

После биопсии у нее обнаружили редкую и агрессивную форму рака — веретеноклеточную саркому. Из-за неправильно поставленного изначально диагноза болезнь уже прогрессировала. Девушке провели сложную операцию: пораженную большеберцовую кость подвергли радиации для уничтожения опухоли и вернули на место, укрепив металлическими пластинами. Тем самым медикам удалось спасти конечность пациентки.

Ранее американка оказалась прикованной к постели после подтяжки ягодиц.

