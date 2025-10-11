В Уфе сняли ограничения на прием и вылет самолетов

Аэропорт Уфы возобновил работу после временного введения ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действовали в целях обеспечения безопасности полетов. За это время три самолета были перенаправлены на запасные аэродромы.

В Росавиации отметили, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для безопасного выполнения рейсов, подчеркнув, что безопасность остается главным приоритетом.

Этим утром в аэропортах Казани, Волгограда и Нижнекамска также сняли временные ограничения на отправку самолетов. При этом ограничения на отправку самолетов действовали в течение всей ночи.

По словам Кореняко, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В ходе действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета, выполнявших рейсы в Казань, а также один лайнер, направлявшийся в Нижнекамск.

Ранее рейс из Минска в Анталью сел в Саратове из-за плохого самочувствия нескольких пассажиров.